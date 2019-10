L´Attuoni Avenza sfida l´`Attuoni-band`

Seconda Categoria - Interessante match quello di Seconda categoria in programma domani alle ore 15.30.

I biancoblu di mister Augusto Secchiari cercano di dimenticare la sconfitta per quattro a uno rimediata sette giorni fa sul terreno di gara della Fortis Camaiore affrontando tra le mura amiche del Paolo Deste la formazione del Monzone.



I lunigianesi sono in grande forma dopo la vittoria per tre a zero in casa sul San Macario. Sette punti in tre giornate che di fatto collocano la squadra di capitan Davide Attuoni (foto) , che , da ex San Marco Avenza torna a casa, in terza posizione a quota 7 punti. Dal canto loro gli avenzini a quota sei, poiche' hanno raccolto due vittorie prima del ko di Camaiore.



Attuoni Avenza-Monzone sarà diretta dal signor Cristian Maltese della sezione di Lucca



