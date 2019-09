L´Attuoni Avenza crolla a Camaiore

Seconda Categoria -

Niente da fare per l'Attuoni Avenza che crolla a Camaiore battuta dalla Fortis per 4-1. Gli avenzini hanno lottato alla pari coi versiliesi fino a quando non è arrivato il momento dei cambi e la panchina corta ha fatto la differenza .



Mister Secchiari. "Dispiace per la sconfitta anche se siamo stati in partita per almeno un'ora di gioco. Purtroppo la differenza l'hanno fatta le sostituzioni e la nostra situazione di emergenza in panchina che ci ha condannato"



FORTIS CAMAIORE - ATTUONI AVENZA 4-1



FORTIS CAMAIORE: Pierucci, Pardini Al. (52' Pardini E.), Giannecchini (55' Paoli), Maguina, Rossi, Lari, Dalle Luche, Dini, Pellegrini (46' Corsetti), Luisotti (84' Bianchini), Mallegni (67' Costagli). All.: Palmerini



ATTUONI AVENZA: Bordigoni, Corsi, Menconi, Pollina, Pappagallo, Musetti (60' Tognozzi), Esposito, Agnesini (64' Brugioni), Bonelli (64' Perugi), Da Pozzo, Ussi. All.: Secchiari



ARBITRO: Lombardi di Pontedera



RETI: 22' Mallegni, 30' Pellegrini, 32' Da Pozzo, 50' Corsetti, 55' Luisotti