Gara imoegnativa per i ragazzi di Secchiari al cospetto dei terzi in graduatoria

Seconda Categoria -

Match impegnativo all'orizzonte per l'Attuoni Avenza. I biancoblu di mister Augusto Secchiari scenderanno questo pomeriggio (ore 14.30) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta per affrontare un lanciatissimo Atletico Podenzana.



Avenzini reduci della sconfitta sul terreno dello Sporting Forte dei Marmi con strascichi anche riguardanti a squalifiche del Giudice Sportivo e che si presenteranno all'appuntamento coi lunigianesi non in ottimali condizioni di formazione. Dall'altro canto l'Atletico Podenzana scende ad Avenza forte del terzo posto in graduatoria con cinque risultati utili consecutivi che hanno fatto avvicinare la vetta.



Il match della Covetta tra Attuoni Avenza ed Atletico Podenzana sarà diretta dal signor Moriconi della sezione di Lucca