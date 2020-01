L´Attuoni Avenza al giro di boa

I biancoblu di mister Secchiari in trasferta sul terreno del San Macario per la prima giornata di ritorno

Seconda Categoria - Appuntamento in trasferta, il primo del 2020, per l'Attuoni Avenza che, nel campionato di Seconda Categoria, sarà impegnata domani pomeriggio (ore 14.30) sul terreno di gioco lucchese del San Macario.



Obiettivo da parte dergli avenzini è quello di cercare di strappare punti importanti per una classifica che si sta facendo difficile considerato che l'Attuoni ha chiuso il girone d'andata e 2019 al quint'ultimo posto con 15 punti al suo attivo.

Tutto un girone di ritorno all'orizzonte per cercare di uscire dalla zona pericolosa.

Il match sul terreno del San Macario sarà diretto dal signor Tundo della sezione Aia di Pisa



La gara d'andata disputata al paolo deste della Covetta vide la vittoria degli avenzini che imposero per due a uno grazie ai gol messi a segno da Da Pozzo ed Esposito.