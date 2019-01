Due volte in vantaggio i ragazzi di Bigarani si fanno recuperare fino al 2-2 finale

Seconda Categoria - L'Atletico Carrara si morde le mani. Sul terreno del Filvilla i nerazzurri vanno due volte in vantaggio con Ricciardi al 5' e Marchini a sei dal termine ma in altrettante si fanno recuperare dai padroni di casa che agguantano il definitivo 2-2 in pieno recupero con Gerali al 92'.



"C'è molto rammarico per aver preso il pareggio al 92' - dichiara mister Sergio Bigarani (foto)- ed addirittura su ripartenza da azione di calcio d'angolo a nostro favore. Abbiamo sicuramente peccato di ingenuità anche perche' siamo una squadra giovane che in ogni caso si sta comportando bene. Attendiamo di recuperare alcuni infortunati per poter essere piu' completi nei reparti in modo da essere competitivi per la corsa ai playoff a cui tenteremo di arrivare. Vorrei spendere una parola di riongraziamento al portiere Giacomo Puntelli che ci sta dando una grossa mano in un reparto dove eravamo rimasti scoperti. Il nostro obiettivo - conclude il tecnico nerazzurro- e' di restare nel gruppo di testa e toglierci delle soddisfazioni."



Atletico Carrara attualmente a quota 24 punti a due lunghezze dai playoff. Domenica prossima alla Fossa riceverà la visita del Cerreto. All'andata i nerazzurri si imposero per due a uno.



FILVILLA-ATL.CARRARA 2-2

FILVILLA: Zannoni, Gerali, Belli (54' Trevisan), Bianchi (87' Ginesi), Mandaliti, Campinoti (68' Es Sahraoui), Baldassini, Caldi, Manassero (83' Ferrara), Orsoni, De Negri. A disp.: Madonna, Antoniotti, Cervara, Chelotti, Fazzi. All.: Albareni

ATL.CARRARA: Puntelli, Ricciardi, Barattini (46' Manzo), Domenichelli, Dell'Amico D., Marchi (77' Pucci), Marchini, Vanello, Guadagni, Cristiani (68' Pezzanera), Bertanelli (58' Belli). A disp.: Dell'Amico N., Lazzari, Ricci. All.: Bigarani

ARBITRO: Castorina di Lucca

RETI: 5' Ricciardi, 64' Trevisan, 84' Marchini, 92' Gerali