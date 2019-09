L´Atletico Carrara sfata il `tabu` Monti

Seconda Categoria -

MONTI-ATLETICO CARRARA 1-2

MONTI: Rocchi, Saisi, Puppi, Orsoni, De Angeli, Galloni, Salku, Malatesta, Borghetti, Chelotti, Cresci. A disp. Gerali, Pusceddu , Puppi, Pellegrini, Trivelli, Reburati, Madeddu, Giromini, Coraci. All. Della Zoppa.

ATLETICO CARRARA: Grassi, Ricciardi, Marchni, Del Mancino, Magazzu', Manzo, Barbieri, Pezzanera, Antoniotti, Cristiani, Bertanelli. A disp. Ambrosini, Vanello, Petacchi, Mussi, Giusice, Barattini, Martinucci, Pucci. All. Dati.

ARBITRO: Njondo di Pisa

RETI: 30' Antoniotti, 34' Ricciardi, 72' Salku.

NOTE: Espulso De Angeli.



L'Atletico Carrara di mister Michele Dati (foto) brinda all'esordio in campionato sfatando il “tabu'” Monti dove non vinceva da una decina d'anni. I nerazzurri si portano nel primo tempo sul doppio vantaggio coi gol messi a segno da parte di Antoniotti e Ricciardi. Nella ripresa il Monti tentava di pressare per riaprire il match e ci riusciva con Salku al 72' senza pero' arrivare poi al pareggio.



________

NM