L´Atletico Carrara sale a Podenzana

Seconda Categoria -

In Seconda categoria dopo il pareggio casalingo di domenica scorsa alla Fossa contro lo Sporting Viareggio, l'Atletico Carrara ci riprova e lo fa partendo dal terreno di gioco del "Panigaccio" incontrando gli omonimi dell'Atletico Podenzana. Partita assai interessante tra due squadre che vantano gli stessi punti in classifica ossia quattro frutto di una vittoria ed un pareggio dall'esordio. Il Podenzana nell'ultimo turno agonistico ha pareggiato in trasferta per due a due sul terreno lucchese del San Macario a conferma di una solidità ed un'organizzazione di primo livello. Nella gara d'esordio tra le mura amiche aveva invece battuto col punteggio di tre a zero lo Sporting Forte dei Marmi.



Le parole pre-match del dirigente nerazzurro Sergio Bigarani.



"Andiamo ad affrontare un avversario difficile su un campo non certamente dei migliori considerando anche le possibili condizioni climatiche. L'Atletico Podenzana si è rinforzato durante il mercato estivo ed è quindi una squadra da tenere d'occhio. Già forte lo scorso anno si vorrà sicuramente riconfermare come tale anche in questo campionato appena iniziato. Per noi si tratta a tutti gli effetti di una prova di maturità. Noi scendiamo in campo sempre per conquistare i tre punti, E' la nostra filosofia di gioco. Dovremo essere bravi ed attenti all'avversario. Ripeto, per me l'Atletico Podenzana è la squadra lunigianese piu' forte assieme alla Filattierese e quindi molto pericolosa in particolar modo quando gioca tra le mura amiche."



La gara del "Panigaccio" tra l'Atletico Podenzana e l'Atletico Carrara (domani, fischio d'inizio ore 15.30) sarà diretta dal signor Cristian Maltese della sezione di Lucca.