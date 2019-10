L´ Atletico Carrara pareggia alla Fossa col Romagnano

Nerazzurri di casa in vantaggio con Marchini, per gli ospiti pareggia Costa

Seconda Categoria -



ATLETICO CARRARA-ROMAGNANO 1-1

ATLETICO CARRARA: Grassi, Magazzu' Vanello, Pezzanera, Barbieri S, Manzo, Barbieri E, Marchini, Antoniotti, Cristiani, Bertanelli. A disp. Ambrosini, Ricciardi, Farsane, Petacchi, Mussi, Giudice, Martinucci, Biagini. All. Dati.

ROMAGNANO: Grossi, Nardini, Coletti, Dell'Amico, Bevilacqua, Veralli, Canesi, Zoppi, Di Benedetti, Costa, Giulianelli. A disp. Franchi, Bordigoni, Navari, Domenici, Lazzeri, Del Sarto, Sparavelli, Mosti. All. Alberti.

ARBITRO: Cravini di Livorno

RETI: 25' Marchini, 35' st Costa

NOTE: 30' st espulso Manzo.

CARRARA- Termina con un pareggio per uno ad uno l'attesa gara della Fossa tra l'Atletico Carrara ed il Romagnano. Gara molto interessante che ha vist i padroni di casa affrontare i quotati avversari con grande carattere. Atletico Carrara che passa in vantaggio al 25' garze ad una bella intuizione da parte di Marchini . I nerazzurri restano poi in dieci alla mezz'ora della ripresa a causa del rosso a Manzo. Il pareggio degli ospiti arrivava a dieci minuti dal termine con Costa.



