L´Atletico Carrara corsaro a Fivizzano

Seconda Categoria -

Con un gol di Simone Barbieri in pieno recupero l'Atletico Carrara espugna il Comunale di Fivizzano al termine di una gara molto equilibrata e combattuta. I tre punti per i nerazzurri arrivano in extremis ed ora la classifica vede l'Atletico ancora imbattuto in un'ottima sesta posizione a quota nove punti.

Domenica prossima alla Fossa arriverà il Forte dei Marmi che segue i nerazzurri in classifica di tre lunghezze.



Il tabellino odierno



FIVIZZANESE - ATLETICO CARRARA 0-1



FIVIZZANESE: Ippolito, Bertoli, Gerali, Lombardi Mi. (53' Simonelli), Lombardi Ma., Cresci, Pigoni (71' Giovannucci), Corsi (67' Serafini), Bertolini, Barbieri, Youssefi. All.: Mencatelli



ATLETICO CARRARA: Grassi, Vanello, Barattini, Pezzanera, Marchini, Barbieri S., Barbieri E., Antoniotti, Pucci (60' Martinucci), Cristiani, Bertanelli. All.: Dati



ARBITRO: Castorina di Lucca



RETI: 95' Barbieri S.