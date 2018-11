L´Atletico Carrara conquista tre punti vitali

I nerazzurri di mister Bigarani corsari in rimonta sul terreno della Filattierese

Seconda Categoria -

In Seconda l'Atletico Carrara conquista tre punti al platino. Sul terreno della Filattierese i nerazzurri di mister Sergio Bigarani (foto) prima vanno sotto ma hanno poi il grande carattere di riacciuffare il pareggio e poi mettere a segno il colpo del ko nel finale di gara.



Partita , quella disputata ieri in Lunigiana , che si era messa in salita col vantaggio nel primo tempo da parte dei padroni di casa. Nel secondo tempo la svolta. Prima Marchini trovava la rete dell'1-1 e poi il neo entrato Pezzanera dal dischetto a cinque dal novantesimo regalava la vittoria e tre punti fondamentali per risalire la china . Con questa vittoria infatti l'Atletico Carrara sale a quota 10 agganciando il Monti sconfitto nel derby di Monzone.



Atletico Carrara che adesso puo' guardare al futuro con rinnovato ottimismo ed al prossimo appuntamento ovvero la gara casalinga di domenica prossima quando alla Fossa arriverà la formazione dello Sporting Pietrasanta attualmente capolista del torneo.



Il tabellino della gara di ieri.

Filattierese-Atletico Carrara 1-2

FILATTIERESE: Cattaneo, Bernieri, Tarantola (51’ Pagani), Caroli, Cariati, Moscatelli, Filippi, Bellini (69’ Bellini), Mori, Pettazzoni, Reburatti. All. Cassiani.

ATLETICO CARRARA: Devita, Ricciardi (57’ Lazzari), Barattini, Domenichelli, Dell’Amico (57’ Vannello), Marchini, Barbieri, Cristiani, Bertanelli (67’ Pezzanera), Martinucci, Marchi. All. Bigarani.

ARBITRO: D’Angelo di Pisa.

RETI: 2’ rig. Mori, 65’ Marchini , 84’ Pezzanera (rig) .