L´Atletico Carrara ci ha preso gusto

A Mulazzo terza vittoria consecutiva. Guadagni protagonista nel bene e nel male con doppietta ed espulsione.

Seconda Categoria -

Non poteva esserci Natale migliore per l'Atletico Carrara. I nerazzurri di mister Sergio Bigarani infatti domenica scorsa sono andati ad espugnare per tre a due il terreno di gioco del Mulazzo conquistando la terza vittoria consecutiva che permette di allontanarsi in modo sensibile dalla zona pericolosa della graduatoria ed allo stesso tempo di avvicinarsi a meno tre dai playoff.



Quella di Mulazzo è stata una vera e propria impresa con Guadagni protagonista nel bene e nel male: doppietta ed espulsione. Atletico avanti per due a zero (Guadagni due gol) e Mulazzo che recupera sul 2-2 con la doppietta di Baciu . In dieci contro undici per l'espulsione dello stesso Guadagni a venti dal termine l'Atletico ha trovato al forza per mettere a segno il colpo del ko con Bertanelli. Dopo la pausa natalizia nerazzurri in campo alla Fossa domenica 6 gennaio contro la Stella Rossa Pisa.



MULAZZO-ATLETICO CARRARA 2-3

MULAZZO: Puntelli, Boggi, Bergamaschi, Surace, Cham, Ribolla, Bregasi, Es Sahraoui, Zuccarelli, Uberti, Baciu. A disp.: Tamagna, Dghoughiessalama, Gussoni, Ricci, Delrio. All.: Belotti

ATL.CARRARA: De Vita, Domenichelli, Lanzi (61' Farsane), Lazzari, Dell'Amico D., Marchi (46' Cristiani), Barbieri, Ricciardi, Guadagni, Marchini, Bertanelli (81' Ricci). A disp.: Raciti, Dell'Amico N., Baldelli, Silicani. All.: Bruschi

ARBITRO: Gravina di Viareggio

RETI: 17' e 31' Guadagni, 40' e 63' rig. Baciu, 82' Bertanelli