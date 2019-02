L´Atletico Carrara cerca il riscatto col Monti

Domenica scorsa i nerazzurri di mister Bigarani sono stati sconfitti per quattro a zero a Romagnano

Seconda Categoria - Dopo sette risultati utili consecutivi domenica scorsa l'Atletico Carrara ha subito un pesante stop uscendo sconfitto per quattro a zero dal terreno del Romagnano. Prestazione, quella dei nerazzurri non in linea con quelle degli ultimi match disputati anche se l'avversario attraversava un buon stato di forma come dimostra il suo terzo posto nella classifica generale di Seconda categoria.



Mister Bigarani: " Il risultato parla da solo abbiamo sbagliato l'impossibile ci siamo fatti tre gol da soli e loro uno bello su una bella azione; in ogni caso però qualcosa di buono lo abbiamo fatto vedere . Il Romagnano si è comunque confermato una squadra forte . Domenica prossima col Mnti proveremo a riprenderci quello che abbiamo lasciato all'andata"



Atletico che comunque resta in piena zona playoff con sola una lunghezza dal quinto posto attualmente occupato dall'Atletico Podenzana.



Nerazzurri che domenica prossima 10 febbraio (fischio d'inizio ore 15) saranno impegnati sul rettangolo di gioco casalingo della Fossa per ospitare i lunigianesi del Monti, formazione attualmente all'ottavo posto a quota 24.



All'andata termino' due a zero per il Monti con le reti di Malatesta e Chelotti. Il match della Fossa tra Atletico Carrara e Monti sarà diretto dal signor Nicholas Silvestri di Livorno.