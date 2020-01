Seconda Categoria - L

'Atletico Carrara all'esame di maturità. I nerazzurri si apprestano a giocare la partita piu' difficile della stagione ovvero quella che li vedrà scendere domani pomeriggio sul rettangolo di gioco del Romagnano primo in classifica. Un match che si preannuncia davvero impegnativo per barbieri e compagni anche se è sicuramente un Atletico in salute quello che si presenta a Romagnano e che quindi scenderà in campo con tanta voglia di far bene e di conservare la zona playoff ed un quarto posto decisamente soddisfacente fino a questo momento del campionato.

Un Atletico che, dopo la sconfitta sul terreno del Ricortola ha inanellato ben sei risultati utili consecutivi con tre vittorie ed altrettanti pareggi che di fatto hanno contribuito a portare la posizione di classifica a quota 31 punti. Col Romagnano la squadra di mister Dati giocherà come sempre ovvero a viso aperto cercando di sfruttare al meglio le occasioni che verranno create. All'andata sul rettangolo della Fossa dei Leoni termino in pareggio per 1-1 coi gol di Marchini per l'Atletico e di Costa per gli ospiti.



Questo il commento prepartita del dirigente nerazzurro Sergio Bigarani.



"Andiamo a giocare contro la prima della classe, squadra forte e che sta volando in classifica. Noi stiamo attraversando un buon momento anche se ci presenteremo all'appuntamento senza Pezzanera e con Vanello in forse ma andiamo la per uscire dal campo con un risultato utile. Il nostro campionato è sicuramente molto positivo e non è certo questa la partita che puo' cambiare i nostri obiettivi, Giochermo come sempre per vincere anche se l'avversario è di primo livello. La società è molto contenta di quanto stanno facendo mister e ragazzi e questo è l'aspetto piu' importante. Noi andiamo avanti domenica dopo domenica ed alla fine guarderemo dove siamo arrivati."