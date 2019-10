L´Antica Luni ufficializza il nuovo mister

Seconda Categoria -

L'Antica Luni ha scelto il successore di mister Duranti che la scorsa settimana ha rassegnato le dimissioni. Per il club del Presidente Mattia Casani una soluzione "in casa". Sarà infatti l'ex portiere dei giallazzurri Ivan Vatteroni, in possesso del tesserino da allenatore, a guidare la squadra nel campionato di Seconda categoria ligure che partirà a fine mese.

Non si tratterà di una figura Allenatore-giocatore poichè Vatteroni appende ufficialmente i guantoni al chiodo per dedicarsi in toto alla panchina. Al suo posto tra i pali verrà schierato Menconi che si è già alternato in Coppa con lo stesso neo mister.



