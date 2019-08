Seconda Categoria -

Sono giorni di intense sedute di allenamento per l'Antica Luni. Il club gialloazzurro si sta infatti preparando al taglio del nastro della nuova stagione sportiva 2019-20 sudando sul rettangolo di gioco del Montuschi di Nazzano. Antica Luni che, grazie all'accordo con la San Marco Avenza disputerà le sue gare interne si Seconda categoria ligure presso il centro sportivo della Covetta "emigrando" cosi' per pochi chilometri in Toscana.



C'è grande voglia di riscatto nella squadra di mister Duranti dopo la bruciante retrocessione dello scorso anno dalla Prima dove si era presentata da matricola. I mezzi e gli uomini per tentare di tornare nella categoria superiore ci sono tutti e l'obiettivo è quello di provarci in tutti i modi.