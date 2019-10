Seconda Categoria - Dopo l'amarezza della retrocessione di qualche mese fa l'Antica Luni di presenta ai nastri di partenza della nuova stagione di Seconda ligure con tanta voglia di riscatto.

Squadra ben assemblata che pero' nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno del dimissionario mister Duranti sostituito in panchina dall'ex portiere Ivan Vatteroni in possesso di patentino.



Domenica per i giallazzurri la prima di campionato sul terreno di gioco del Santerenzina che nel girone di Coppa ha concluso davanti a tutte.



Grazie ad un accordo con la San Marco Avenza le gare casalinghe dei "gladiatori" quest'anno verranno disputate ad Avenza sul terreno del Paolo Deste alla Covetta.



Di seguito le parole del Pres Mattia Casani.



"Domenica si inizia e subito alla prima giornata un test impegnativo in casa di una delle favorite alla vittoria finale. Tra infortuni e squalifiche domenica non saremo al completo ma andremo a giocarci la nostra partita come abbiamo sempre fatto.

Secondo me sarà un campionato molto equilibrato soprattutto nelle parti alte dove almeno quattro o cinque squadre potranno giocarsi la vittoria del campionato.

Il nostro obiettivo è quello di puntare alle zone alte cercando di tornare dove eravamo fino a qualche mese fa. Non sarà facile ovviamente ma noi ci dobbiamo provare."



___________

NM