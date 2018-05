Juniores Provinciali, Atletico Carrara campione: le parole di Mister Dati

L'ex bomber è soddisfatto per la grande vittoria con la sua Juniores: "Con la fine del girone di andata abbiamo capito che potevamo farcela..."

Seconda Categoria - C'è ancora entusiasmo alla "Fossa Dei Leoni", storico quartier generale dell'Atletico Carrara, per la meritatissima vittoria del campionato Juniores da parte della truppa di mister Michele Dati. Una stagione esemplare per i marmiferi, in fuga dal principio ma seguiti fino all'ultima giornata dalla rivale Serricciolo che ha tenuto aperto il campionato fino agli ultimissimi secondi.



Ai nostri microfoni virtuali il timoniere Michele Dati che, dopo una carriera da bomber, è alla terza stagione da allenatore e a quanto pare gli riesce bene...



Un campionato entusiasmante, in vetta dall'inizio alla fine. Un commento della stagione...

Stagione bellissima: siamo partiti male, con una sconfitta e un pareggio, poi la squadra è cresciuta partita dopo partita, ha conquistato la vetta e non l'ha più mollata. Con la fine del girone di andata e tutti gli scontri diretti vinti abbiamo capito che potevamo farcela!



Nelle ultime gare il Serricciolo ha accorciato e l'ultima a Ricortola avete tremato. C'è stata la sensazione di vedersi superare proprio nel finale di stagione?

Quello no perché i ragazzi fisicamente stavano bene, l'unica cosa è che non erano abituati a vincere, quindi nelle ultime gare era difficile fare risultato, soprattutto fuori casa, ma sono stati bravissimi e tutto è andato come doveva andare...



La tua carriera da allenatore è iniziata da pochissimi anni e hai già vinto un titolo, te lo aspettavi?

Non me lo aspettavo, me lo auguravo... poi annate che ho allenato, cioè Allievi e Juniores, devono pensare a vincere, oltre che a fare un buon gioco. Questo per me è molto importante e credo che i ragazzi abbiano capito cosa intendo.



Complimenti anche alla società Atletico Carrara che, oltre a fare un ottimo lavoro con il settore giovanile, sta dando buoni risultati anche con la prima squadra. Vuoi aggiungere qualcosa?

È il risultato della programmazione fatta da 3 anni a questa parte.



Parliamo di futuro. Sai già dove sarai la prossima stagione?

Non ancora...



Si dice che salirai in prima squadra e che Bigarani entrerà in società. Puoi confermarlo?

Dobbiamo ancora parlarne, ora speriamo che la prima squadra finisca bene, vincendo i play off!



Abbiamo saputo che vincendo hai perso la scommessa coi ragazzi che ti hanno tagliato il codino dopo tanti anni...

Si c'era bisogno di un cambiamento netto e la vittoria ha portato a tutto ciò... anche se tenevo ai miei capelli, li taglierei tutti gli anni!