In Seconda una partenza sprint per la Fivizzanese

Per i "delfini" biancazzurri quattordici punti in sei partite disputate

Seconda Categoria - Un positivo inizio di campionato per la Fivizzanese. La formazione biancazzurra infatti dopo le prime sei gare disputate è ancora imbattuta avendo raccolto nel suo cammino ben quattro vittorie e due pareggi , l'ultimo dei quali nell'acceso derby di domenica scorsa a Monzone , derby concluso sull'1-1. se è vero che l'appetito vien mangiando la Fivizzanese ha già apparecchiato al tavola in vista del prossimo appuntamento ovvero la gara casalinga di domenica che vedrà i "delfini" di mister Aldo Poggi impegnati al Comunale contro il Ricortola. Gara impegnativa con i neroverdi massesi che salgono in Lunigiana con l'obiettivo di portare via punti utili ad una classifica non brillantissima. Fivizzanese-Ricortola (fischio d'inizio ore 14.30) sarà diretta dal signor Ivan Bouabid della sezione di Lucca.