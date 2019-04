In Seconda il Romagnano vicinissimo alla finale spareggio col Corsanico

Attualmente la forbice di piu' di dieci punti dalle due squadre alla quinta vanifica la semifinale

Seconda Categoria - In Seconda girone A dopo che lo Sporting Pietrasanta ha vinto con largo anticipo il campionato, occhi puntati sulla coppia di seconde a pari merito ovvero Romagnano e Corsanico attualmente a quota 56. Saranno queste due squadre con larghissima probabilità a giocarsi la finale in quanto ormai staccate di ben sedici punti dalla quinta ossia il Podenzana con ancora due gare da disputare . Unica quadra che potrebbe raggiungere ancora l'obiettivo è il Lido di Camaiore, quarto con 44 punti, staccato di dodici che dovrebbe a fine regular season portarsi ada lmeno -9 dalla terza.



Romagnano che alla ripresa del torneo, domenica prossima 28 aprile, sarà ospite del Cerreto fanalino di coda



Ricordiamo infatti che partecipano ai playoff le squadre dal secondo al quinto posto. Se una di queste ha già ottenuto il pass per la categoria superiore entra in gioco la sesta. In caso di arrivo a pari merito verranno presi in considerazione scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti nel torneo, gol fatti e infine il sorteggio.

La forbice di 10 punti. Se il distacco tra seconda e quinta fosse di 10 o più punti la seconda va in finale e si disputa un solo playoff. Se la forbice fosse attiva tra terza e quarta verrà disputata solo la finale. Se invece il distacco fosse tra seconda e terza, la seconda classificata passa al turno successivo.

Le partite vengono disputate in casa della meglio classificata a cui può bastare il pareggio in caso di parità al 120'. Idem per la finale che però verrà giocata in campo neutro.



La classifica del girone A di Seconda categoria quando mancano 180' alla fine della regular season.

Sporting Pietrasanta 65 (promosso in Prima categoria), Corsanico 56, Romagnano 56, Lido di Camaiore 44, Atl.Podenzana 40, Atletico Carrara 40, Fivizzanese 37, Monzone 37, Filvilla 36, Filattierese 34, Stella Rossa 31, Ricortola 30, Mulazzo 30, Monti 27, Fortis Camaiore 26, Cerreto 22.



___________

NM