Il Romagnano viaggia a forza 5

Seconda Categoria - E' un super Romagnano. I ragazzi di mister Alberti spazzano via in trasfeart il Bozzano e, grazie al ko delLido sul terreno dell'Attuoni Avenza si ritrovano da soli al vertice delal graduatoria del girone A di Seconda Categoria. Prestazione da incorniciare per Grossi e Comopagni. Sul terreno versiliese a segno sono andati ben cinque giocatori diversi ovvero Giulianelli, Domenici, Costa Zoppi e Canesi.



Il tabellino



Sporting Bozzano – Romagnano 0-5

BOZZANO: Aperti, Fierro, Tesi, Micheli, Ricci, Taccola (Daci poi Ghiselli), Bonni(Longobardi), Polpetta, Moriconi A., Moriconi S. (Ansani), Lunardi. A disp. Stoppani. All.: Fabiani

ROMAGNANO: Grossi, Di Benedetti (Lazzeri), Nardini (Perinelli), Dell’Amico, Bevilacqua, Veralli, Canesi, Zoppi (Domenici), Del Sarto, Costa (El Bard), Giulianelli (Bertoneri). A disp. Franchi, Coletti, Mosti, Sparavelli. All.: Alberti

ARBITRO: Gambini di Pontedera

RETI: 9'pt Costa, 19'pt Zoppi, 35'pt Canesi, 4'st Giulianelli, 29'st Domenici