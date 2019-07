Il Romagnano corteggia Giulianelli

Seconda Categoria - Dopo la partenza di Luis Lopez verso Podenzana, il Romagnano è alla ricerca di una punta. Tra i molti nomi della lista del ds Bardini quello più in alto è Leonardo Giulianelli, la scorsa stagione al San Vitale Candia in Terza Categoria.



Giulianelli potrebbe essere il profilo giusto, visto che ha già giocato nella Tirrenia di Alberti, ha vinto a Romagnano nel 2016 e ha esperienza in Categoria. Tutto sta nel cosa vorrà fare, visto che la decisione di scendere in Terza è stata per motivi familiari e di lavoro. Sarà compito di Bardini convincere il giocatore.



Oltre ad un attaccante, la società della famiglia Pucci sta cercando anche altri uomini in tutti i reparti. Ultimamente, per la difesa circola il nome dell’arcigno terzino classe 1990 ex Fiumaretta e Don Bosco Fossone Lorenzo Santini. Nelle prossime ore ne sapremo di più.