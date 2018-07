Il Romagnano Calcio presenta la rosa per la stagione 2018/2019

Il dg Pucci vola basso: "Nel giro di due o tre anni di tornare in Prima Categoria”

Seconda Categoria - La società del Presidente Roberto Pucci, grazie al lavoro svolto dal Direttore Generale Pucci Andrea, dal Direttore Sportivo Luca Bardini, insieme all’allenatore Paolo Alberti e all’intero staff tecnico, ufficializza la squadra per la prossima stagione.



Qualche novità rispetto alle previsioni dalla nostra redazione della scorsa settimana, prima tra tutte l'acquisto del talentuoso Matteo Costa, trequartista ex Portuale, Camaiore e Real Forte Querceta, un vero lusso per la Seconda Categoria.



Tra conferme e acquisti, di seguito la rosa nel completo:



PORTIERI



FUSANI SERGIO, 1990 (Tirrenia)

BORZONI ALESSANDRO,2000 (Romagnano)



DIFENSORI



VERALLI ANDREA, 1995 (Tirrenia)

BIASI ERIK, 1991 (Fivizzano)

MOSTI JACOPO, 1995 ( Tirrenia)

NARDINI TATIANO, 1975 (Romagnano)

COLETTI TOMMASO, 1990 (Tirrenia)

LAMINE FAAL, 1999 (Romagnano)

PERINELLI ANDREA, 1995 (Romagnano)

VANNI LORENZO, 1997 (Tirrenia)



CENTROCAMPISTI



DELL’AMICO ANDREA, 1994 (Romagnano)

DOMENICI DAMIANO, 1990 (Tarros)

El BARD FATEH, 1994 (Tirrenia)

LOMBARDI ALESSIO, 1994 (Tirrenia)

BERTONERI MICHAEL, 1993 (Tirrenia)



ATTACCANTI



LOPEZ LUIS, 1991 (Tirrenia)

GIULIANELLI LEONARDO, 1992 (Tirrenia)

BRUNI LORENZO, 1990 (Tirrenia)

KABASCHI JURGEN, 1991 (Tirrenia)

COSTA MATTEO, 1996 (Portuale)

TENERINI ALEX, 1993 ( Azzurra)



Di seguito le parole del dg Pucci:



"La società Romagnano comunica che la squadra è pressoché ultimata, ma rimane comunque alla finestra per qualche opportunità di mercato.

Obiettivi? L’obbiettivo per quest’anno è di fare bene e pianificare il futuro per provare nel giro di due/tre anni di tornare in Prima Categoria”.