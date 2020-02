Il Romagnano cala il poker alla Covetta

Seconda Categoria - ATTUONI AVENZA-ROMAGNANO 0-4

ATTUONI AVENZA: Tovani, Pollina, Borghetti, Dell'Amico, Pappagallo, Pierami, Corsi, Ussi, Volpicelli, Da Pozzo, Menconi. A disp. Gozzani, Tognozzi, Agnesini, Musetti, Baldelli, Papi, Caro, Maccarrone. All. Secchiari.

ROMAGNANO: Borzoni, Bertoneri, Perinelli, Dell'Amico, Nardini, Veralli, Lombardini, Zoppi, Del Sarto, Giulianelli. A disp. Franchi, Lazzeri, Costa, Bevilacqua, Molinacci, Coletti, Di Benedetti, Sparavelli. All. Alberti.

ARBITRO: Frasca di Pisa

RETI: 12' pt Dell'Amico (aut) , 16' Lombardini, 33' st Canesi, 36' st Costa



AVENZA- Poker del Romagnano sul terreno della Covetta. Romagnano che parte forte e tenta da subito la via della rete. Al 3' gli ospiti vanno vicinissimo al vantaggio ma la difesa di casa sventa il pericolo. Il Romagnano passa in vantaggio al 12' quando una sfortunata autorete di un difensore dell'Attuoni, piu' precisamente Dell'Amico, mette alle spalle dell'incolpevole Tovani. La capolista gioca sul velluto e trova anche la rete del raddoppio quattro minuti piu' tardi con Lombardini che beffa Tovani con un preciso pallonetto. La reazione dell'Attuoni Avenza è con Da Pozzo in due tentativi, al 20' e 23', senza pero' trovare la porta. Annullato al 28' un gol a Corsi per posizione di offside. Orzoni è bravo al 30' a parare un tiro in mischia Al 33' Lombardini si smarca sulla sinistra e mette al centro ma nessuno è pronto alla deviazione in rete.



Nella ripresa due tentativi da parte dei padroni di casa nei minuti iniziali. Al 25' tiro di Agnesini fuori. Tovani al 33' si oppone in tuffo ad una conclusione di Lombardini. Un minuto piu' tardi il tris firmato da Canesi su assist di Lombardini. Nel finale di gara ci pensa Costa in tap in a firmare il poker per la capolista.



I risultati di oggi



Attuoni-Romagnano 0-4

Filattierese-Atletico Carrara 0-3

Fortis Camaiore-Sporting Viareggio 2-0

Monzone-Monti 2-0

Ricortola-Podenzana 0-2

San Macario-Lido Di Camaiore 0-2

Sp. Bozzano-Fivizzanese 0-0



Classifica: Romagnano 44, Podenzana 43, Atletico Carrara 39, Monzone 39, Lido Di Camaiore 34, Fortis Camaiore 31, Ricortola 30, Fivizzanese 26, Sp. Forte Dei Marmi 26, Sp. Viareggio 26, Monti 22, San Macario 21, Attuoni 17, Filattierese 15, Bozzano 6.



