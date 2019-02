Il Romagnano cala il poker

Al Raffi vittoria netta dei padroni di casa sull'Atletico Carrara

Seconda Categoria - ROMAGNANO-ATLETICO CARRARA 4-0

ROMAGNANO: Fusani, Di Benedetti, Perinelli, Dell'Amico, Nardini, Veralli, Lombardini, Poggi, Costa, Domenici, El Bard (a disp. Grossi, Michelucci, Monaco, Mosti, Menchini, Coletti, Leopaldo, Kabashi, Tenerini) All. Alberti

ATLETICO CARRARA: Puntelli, Ricciardi, Barattini, Lazzari, Domenichelli, Dell'Amico, Biagini, Manzo, Marchini, Cristiani, Bertanelli (A disp. Raciti, Lecca, Dell'Amico, Marchi, Pezzanera, Farsane, Ricci, Del Mancino, Vanello) All. Bigarani

ARBITRO: Della Bartola di Pisa

RETI: 2' pt Costa, 7'st e 15' st El Bard, 31' st Tenerini.



Il Romagnano serve il poker sull'Atletico Carrara.

La cronaca. Costa porta subito in vantaggio il Romagnano al 2' sfruttando al meglio un assist di Lombardini. Romagnano che potrebbe raddoppiare su rigire al 30' ma Lombardini fallisce dagli undici metri. In apertura di ripresa la rete di El Bard per il raddoppio dei padroni di casa. Passano cnque minuti ed ancora El Bard a segno per il tris che di fatto chiude anticipatamente il match. Il quarto sigillo arriva alla mezz'ora e porta la firma di Tenerini su passaggio di Kabashi.



Per il Romagnano tre punti che consentono di arrivare a quota 37 accorciando a meno quattro sul Corsanico bloccato il casa dal Podenzana. Per l'Atletico una domenica da dimenticare ance se la classifica resta positiva