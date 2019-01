Vittoria casalinga al Raffi contro il San Giuliano Terme

Seconda Categoria -

Il Romagnano brinda in Coppa. Con un gol per tempo nel match casalingo di questa sera si è imposto per due a zero sul San Giuliano proseguendo cosi' il suo cammino in Coppa Toscana di II° categoria. Le reti che hanno regalato la vittoria sono state messe a segno da Costa al 45' su calcio di punizione e da Lopez al 67'.



Adesso l'attenzione della squadra di mister Alberti è rivolta al big match di campionato in programma domenica prossima 20 gennaio quando al Raffi arriverà la co-capolista Corsanico.