Il Ricortola ha un nuovo presidente

Seconda Categoria - Cambio della guardia a Ricortola dove a ricoprire la presidenza è andato Claudio Pedrinzani che prende il posto di Alfredo Maggiani. Detto che alla prima squadra il nuovo allenatore Alessandro Fini ha già iniziato la preparazione e che dal 21 agosto inizierà anche la Juniores guidata da Marco Vignali, il sodalizio neroverde si ripresenta con alcune importanti novità nel settore giovanile.



Come responsabile tecnico è stato promosso Alberto Donadel, allenatore Uefa B di comprovata esperienza, e nello staff è entrato Luca Pastine, ex saracinesca del Torino, che si occuperà della preparazione dei portieri assieme al confermato Omar Passalacqua. Il Ricortola ha mantenuto per il secondo anno l'affiliazione come Empoli Academy. Il direttore sportivo delle giovanili è Sauro Della Pina. Per quando riguarda gli allenatori sono confermatissimi Ionut Albinoiu (Giovanissimi A), Massimo Mosti (Esordienti A) e Nicola Arcolini (Esordienti B) che hanno lavorato molto bene nella passata stagione. La società sta allestendo ex novo la squadra Allievi B (2004) affidata a Daniele Da Prato. Per gli Allievi A è stato scelto Paolo Marconi. Ai pulcini 2009 è stato chiamato Damiano Rossi, ex Forte dei Marmi, ed a quelli 2010 Andrea Rebughini, ex calciatore di Lucchese e Pietrasanta Marina. Sono ancora aperte le iscrizioni per tutte le annate al campo di Ricortola dal lunedì al venerdì (orario 18-20). Per informazioni contattare lo 0585/243933 o la pagina facebook Asd Ricortola 1972