Il Ricortola esonera Bertelloni, al suo posto torna Brizzi

Il neo mister Brizzi: "Purtroppo nel calcio paghiamo anche colpe non nostre"

Seconda Categoria - Dopo una stagione e mezzo finisce l'avventura di mister Paolo Bertelloni (foto) sulla panchina del Ricortola. Purtoppo i risultati di questa prima metà di campionato sono stati pessimi, sicuramente condizionati dai molti infortuni dei giocatori più d'esperienza in una rosa già molto giovane, e la quinta sconfitta consecutiva ha costretto la società del presidente Maggiani a prendere la definitiva decisione. Al suo posto è tornato Rossano Brizzi, già mister del Ricortola negli anni precedenti.



Di seguito la comunicazione dello stesso presidente a riguardo:



"Ringraziamo Bertelloni che in quest'anno e mezzo di lavoro ha dimostrato grande professionalità condividendo appieno la politica della società improntata sui giovani. Quando si arriva a queste decisioni è una sconfitta un po per tutti, giocatori e società. Abbiamo provato a dare una scossa e a responsabilizzare ulteriormente la squadra. Facciamo i migliori auguri a Paolo perché possa tornare quanto prima ad allenare e nel contempo un grosso in bocca al lupo al mister entrante".



Cosi ha commentato Bertelloni: "La crisi di risultati era evidente e casipsco la decisione della società. Con me stesso mi sento tranquillo perché so di aver dato tutto per la causa Ricortola. Faccio un un bocca al lupo ai ragazzi e al nuovo mister".



Queste infine le parole del "nuovo arrivato" Brizzi: "Sono tornato per i ragazzi, meritavano la mia gratitudine per il miracolo che abbiamo fatto 2 anni fa. Ora serve un altro miracolo, la squadra al completo può" giocarsela con tutti. Mi dispiace per mister

Bertelloni, ma purtroppo nel calcio paghiamo anche colpe non nostre."