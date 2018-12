Il Podenzana non sta a guardare, in dirittura d´arrivo un trequartista da 23 gol

Negli ultimi due anni tra Capezzano e Bozzano

Seconda Categoria - Come preannunciato, in questa finestra di mercato il direttore del Podenzana Andrea Damiani era in agguato per un colpo dei suoi. Infatti negli ultimi giorni è stato visto più volte in Versilia e a quanto pare manca solo l'ufficialità: in dirittura d'arrivo per i "Panigacci" il trequartista Jonathan Biagioni, classe 1988 che gli ultimi due campionati ha vestito le maglie di Capezzano Pinore e Bozzano in Prima Categoria, segnando nelle due stagioni ben 23 gol.



Un giocatore importante che andrà ad aumentare notevolmente la qualità della rosa a disposizione di mister Angeli per la rincorsa al sogno play off, distante attualmente solo 3 punti.