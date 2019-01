Il Mulazzo corsaro a Filattiera

La cronaca del match dalla sponda ospite

Seconda Categoria - Il Mulazzo espugna per 3-2 il terreno della Filattierese al termine di una gara appassionante e piena di colpi di scena.



Questa la cronaca commentata del match della "Selva" di ieri ripresa della pagina FB "Pro Loco Mulazzo"



Certe vittorie valgono molto di più dei tre punti che aggiungono alla classifica; quella del Mulazzo alla “Selva” contro una coriacea Filattierese è sicuramente una di queste.

I rossoblu infatti vanno per due volte in svantaggio ma, alla fine, riescono a ribaltare il risultato nei minuti finali, mostrando di essere un gruppo unito e capace di non soccombere di fronte alle difficoltà.

I ragazzi di Bellotti partono subito bene e già nei primi minuti si rendono pericolosi.

Al 2’ Luccini, dalla trequarti, vede il taglio di Gussoni che controlla e calcia in porta. Il suo tiro è parato da Cattaneo.

Poco dopo Es Sahraoui serve Baciu che da dentro l’area colpisce il palo.

Alla mezz’ora anche i padroni di casa sfiorano il vantaggio, quando Petazzoni calcia dal limite e lui pure centra il palo alla sinistra di Sordi.

Il secondo tempo comincia col botto, infatti al 47’ Mori, in contropiede, supera il portiere mulazzese con pallonetto preciso che si insacca in rete.

Due minuti dopo Luca Caroli calcia dai venti metri ma Sordi risponde con una grande parata.

Al 60’ dopo una serie di rimpalli in area di rigore Baciu, da pochi metri, segna il gol del pareggio.

La risposta del gialloverdi però non si fa attendere; il colpo di testa di Mori non sorprende però Sordi che devia.

Nei minuti finali succede di tutto.

Al 80’ Petazzoni circondato dai difensori mulazzesi serve Vegnuti che dal limite segna un gran gol.

La gioia dei filattieresi però dura pochissimo, infatti cinque minuti dopo Bergamaschi segna una rete identica a quella precedente, sfruttando al meglio l’assist di Baciu.

Allo scadere del tempo regolamentare Sordi risponde ancora ad un destro violentissimo da fuori area di Petazzoni.

In pieno recupero poi Greco, servito da Zuccarelli, segna al volo il gol vittoria.

I rossoblu ritrovano così i tre punti dopo un lungo digiuno durato sei partite.



FILATTIERESE-MULAZZO 2-3



Filattierese: Cattaneo, Moscatelli (54’, Bellini), Mazzeo (ammonito), Caroli Luca, Filippi (46’, Reburati), Cariati, Trapani, Tornaboni, Mori (ammonito), Petazzoni, Caroli Riccardo (46’, Vegnuti)



Mulazzo: Sordi, De Angeli (ammonito, 84’, Greco), Franchini (72’, Ribolla), Surace, Cham, Bergamaschi, Es Sahraoui (72’, Bregasi), Luccini (80’, Tamagna), Gussoni (ammonito), Uberti (50’, Zuccarelli), Baciu.



Arbitro: Ageeb di Viareggio



Reti: Mori 47’ , Baciu 60’ , Vegnuti 80’ , Bergamaschi 85’ , Greco 93’