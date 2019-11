Il Monzone sogna in grande

: Ippolito, Bertoli, Gerali, Lombardi, Ceragioli, Cresci, Pigoni, Duchi, Bertolini, Corsi, Barbieri (Malaspina, Simonelli, Serafini, Giovannucci, Duranti, Pierotti, Tarantola) All. Mencatelli: Grippino, Francini, Fregosi, Ottolini, Ciuffani, Attuoni, Borghetti, Mastorci, Marchionna, Arcangeli, Cecconi (Cupini, Marchiò, Presta, Guelfi, Arcangeli, Battaglia, Costa) All. Brizzi: Tofacchi di Livorno: 2' Cecconi, 27' Cecconi, 52' Borghetti, 89' Pigoni: 34' espulso BertoliUno strepitosobatte lanel sentitissimo derby e si porta a -2 dal vertice, occupato dal Romagnano in coabitazione con il Podenzana. Partita senza storie qualla di oggi pomeriggio: i granata di Brizzi, nonostante fuori casa, mantengono il dominio del gioco e vincono meritatamente.Il risultato si sblocca dopo solo due giri di lancette, da un lancio lungo dalla difesa l'eroe di giornatamette giù la palla, si libera del proprio marcatore e segna, grazie ad una deviazione del difensore. Al 27' arriva il raddoppio sempre diche come un falco mette dentro una palla vagante sugli svulippi di un corner. Dopo 7 minuti saltano i nervi al numero 2 della "medicea" Bertoli che prende il doppio giallo e lascia in 10 i compagni. Monzone che amministra il doppio vantaggio e a inizio ripresa triplica: da retropassagio sbagliato l'espertosi inserisce, fulmina il portiere e mette dentro il 3-0 della tranquillità. A nulla serve la rete dia un minuto dal termine: dal Comunale di Fivizzano

GIANLUCA MATELLI