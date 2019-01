Il Monzone non brilla ma vince

I granata sono l'unica squadra lunigianese ad aver conquistato la vittoria nel turno di campionato post natalizio

Seconda Categoria -

Il Monzone festeggia il nuovo anno con una vittoria, seppur non brillantissima, contro il fanalino di coda Fortis Camaiore. I granata nel primo turno di campionato del 2019 sono stati l'unica squadra lunigianese di Seconda ad aver conquistato bottino pieno. Una vittoria che fa fare a Borghetti e compagni un bel balzo in avanti in classifica a quota 19 con il sorpasso ai danni di Monti e Filvilla ed avvicinando Atletico Carrara e Stella Rossa che hanno pareggiato senza reti alla Fossa. Per aver la meglio sui versiliesi sono arrivate le realizzazioni da parte di Cecconi prima dell'intervallo e Borghetti nella ripresa. Monzone che si allontana quindi dalla zona pericolosa e che domenica prossima per la prima di ritorno sarà ancora impegnato in casa al "Giannetti" con la Stella Rossa. All'andata a Castelfranco di Sotto vittoria dei granata per uno a zero con gol di Costa.



MONZONE-FORTIS CAMAIORE 2-0

MONZONE: Landi, Francini, Bellacci (71' Arcangeli A.), Attuoni, Ciuffani, Mastorci, Borghetti (74' Chelotti), Biagini, Costa, Arcangeli P., Cecconi. A disp.: Cupini, Mastrini. All.: Guelfi.

FORTIS CAMAIORE: Bernini, Pardini, Giannecchini, Giannoni, Lari, Rossi, Giordani (59' Ojiaku), Menchini, Barsotti M., Luisotti, Barsotti. A disp.: Licusato, Simonini. All.: Palmerini

ARBITRO: Comandé di Livorno

RETI: 44' Cecconi, 73' Borghetti .