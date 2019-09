Il Monzone è abbonato al tris

Seconda Categoria -

MONZONE-S. MACARIO 3-0

MONZONE: Grippino, Francini, Biagini (59' Marchiò), Ottolini (46' Marchionna), Ciuffani, Attuoni, Petrocchi (71' Costa), Mastorci, Mastrini (52' Borghetti), Cecconi, Arcangeli P. (67' Fregosi). All.: Brizzi S.

SAN MACARIO: Della Bidia, Dinelli (82' Masini), Pieruccini N., Venturi, Pieruccini F., Perna, Mazzuola (57' Bianchini M.), Marlia, Romanini, Mordini, Bertilacchi (74' Morotti). All.: Disordi

ARBITRO: Borriello di Pontedera

RETI: 33' Cecconi, 39' Mastrini, 42' Mastorci



E' un Monzone abbonato al tris. Domenica 22 settembre i granata avevano espugnato il terreno del Barbarasco per 3-0. I ragazzi di Brizzi si sono ripetuti ieri pomeriggio andando in rete tre volte in casa contro la formazione lucchese del San Macario.

Con questi tre punti il Monzone sale a quota sette in terza posizione dopo la coppia di testa Fortis Camaiore e Romagnano a nove a punteggio pieno.

Domenica prossima per Davide Attuoni e compagni trasferta sul terreno di gioco della Covetta in casa dell' Avenza.



________

NM