Il Monti vuol risalire la china

Domenica prossima i "Dragoes" in casa col Ricortola hanno l'opportunità di rilanciarsi

Seconda Categoria - Non è un momento brillantissimo per il Monti. In Seconda categoria i "Dragoes" sono impelagati nelle zone paludose dei playout e domenica scorsa hanno subito una sconfitta di misura nel derby disputato in casa del Monzone. Uno stop che, sommato ai quattro pareggi consecutivi precedenti ha fatto si che con dieci punti la squadra si venisse a trovare in una posizione scomoda di classifica. Attualmente quint'ultima e quindi in piena zona spareggi per non retrocedere.



Il cammino è ancora lungo e vi sono tutte le possibilità di poter uscire dai bassifondi ma occorre una svolta decisa ed un pronto ritorno ai tre punti che mancano ormai dal 21 ottobre scorso quando il Monti usci' vittorioso dal "Don Bosco" sull'Atletico Carrara battuto per due a zero grazie ai gol di Malatesta e Chelotti.



Prossimo appuntamento la gara di domenica 2 dicembre sul rettangolo del "Don Bosco" dove arriverà il Ricortola. Si tratta di una partita importantissima tra due squadre che vogliono risalire la china con i tre punti che fanno gola ad entrambe le compagini.