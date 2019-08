Seconda Categoria - PODENZANA- E' andata al Monzone la prima edizione del Memorial "Rollando Rocchi", manifestazione organizzata dal locale sodalizio biancoazzurro in memoria dell’indimenticato e amato ex Presidente del Podenzana. Il triangolare disputato dalle compagini lunigianesi Atletico Podenzana, Monti e Monzone, è stato un antipasto per la prossima stagione: ha regnato l’equilibrio dato che due tempi su tre sono terminati dagli undici metri. In questo particolare periodo le squadre stanno cercando di completare la condizione per essere pronti per l’imminente inizio della stagione, con gli impegni della Coppa Toscana fissati per domenica 1° settembre. Prima dell’inizio del memorial, il neo sindaco del Comune di Podenzana, Marco Pinelli nonche presidente del club ex giocatore della squadra del “panigaccio”, ha tracciato un breve profilo di chi era Rollando Rocchi, cosa ha fatto per quasi dieci lustri nella sua amata terra di Podenzana, ideatore e fondatore di diverse iniziative ed attività (ancora esistenti).



Per quanto riguarda il calcio giocato, si è registrato un forte bilanciamento tra le formazioni, nel match inaugurale Atl.Podenzana-Monti: dopo due ghiotte occasioni con Borghetti e Giromini, i “Dragoni” di Mister Luigi Della Zoppa passano in vantaggio alla mezzora con Borghetti che finalizza entro l’area un guizzo dell’onnipresente Salku. La reazione dell’Atletico è nella punizione vincente di Guadagnucci dal limite, parabola che inganna il giovane portiere Gerali, dalla lotteria dei successivi calci di rigore la spunta la formazione di mister Yuri Angeli.



Nei secondi 45’ pareggio a reti inviolate tra i “veneliesi” e il Monzone del neo mister Rossano Brizzi, da segnalare il legno colpito da Saisi sugli sviluppi di unì’azione prolungata di Salku. Diverse occasioni per passare in vantaggio sono capitate al granata Mastrini: non riescono a deviare in rete un traversone dal fondo di Cecconi, subito dopo risponde Pellegrini con un forte tiro dalla distanza, la conclusione è di poco alta. Nel finale azione personale di Salku che salta tutta la difesa del Monzone il tiro finale lambisce il palo alla sinistra di Grippino. Ai rigori il club della riva del Lucido risulta più preciso dei “dragoni”.



La terza e ultima sfida, che valeva l’assegnazione del trofeo, premiava il Monzone che realizzava il gol del vantaggio e della vittoria con Cecconi a metà del tempo.



Atl.Podenzana-Monti 1-1 (5-4 d.c.r.)

Atl. Podenzana: Magnani, Chiappucci, Pigerini, Mosti, Bonini, Pantera, Lpoez, Ariani, Mazzini(Manassero), Guadagnucci, Lombardi (a disp. Moscatelli R., Centofanti, Bondi, Gnoffo, Rossi) All. Angeli

Monti: Gerali, Madeddu, Puppi, Coraci, De Angeli,Galloni, Giromini, Orsoni, Borghetti, Trivelli, Salku (a disp. Saisi,Caldi, Cresci, Pusceddu, Reburati, Pellegrini, Cortesi) All. Della Zoppa

Arbitro: Rosami

Marcatori: 32’ Borghetti, 39’ Guadagnucci

Sequenza rigori: Inizia il Monti con Giromini(gol), Lopez(traversa), Borghetti(gol), Ariani(gol), Salku(gol), Manassero(gol), Madeddu(parato), Guadagnucci(gol), Puppi(gol), Pigerini(gol), Orsoni(parato).



Monzone-Monti 0-0 (4-1d.c.r.)

Monzone: Grippino, Francini, Marchiò, Guelfi, Ciuffani, Borghetti, Mastrini, Ottolini , Costa, Arcangeli P.,Cecconi (a disp. Biagini,Arcangeli A., Marchionna, Presta ) All. Brizzi

Monti: Gerali, Madeddu, Puppi,(Reburati), Coraci, De Angeli, Galloni(Cortesi), Giromini(Pellegrini), Orsoni(Pusceddu), Borghetti(Saisi), Trivelli(Cresci), Salku(a disp.. Caldi) All. Della Zoppa

Arbitro: Rosami

Sequenze rigori: Inizia il Monzone con Mastrini(gol), Madeddu(gol), Arcangeli(gol), Pellegrini(parato), Costa(gol), Saisi(parato), Cecconi(gol).



Monzone-Atletico Podenzana 1-0

Monzone: Grippino, Francini, Guelfi, Ottolini,Ciuffani,Marchiò, Borghetti, Mastrini,Costa, Cecconi, Arcangeli P. (sono entrati Biagini, Presta, Marchionna, Arcangeli A.) All. Brizzi

Atl.Podenzana: Magnani, Bondi, Pigerini, Moscatelli, Bonini, Rossi, Centofanti, Manassero, Lopez, Guadagnucci, Gnoffo. All. Angeli

Arbitro: Rosami

Marcatore: 22’ Cecconi

Classifica finale: Monzone 5, Monti 2, Atletico Podenzana 2.