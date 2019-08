Il Luni Calcio apre a Facebook

Seconda Categoria - Il Luni Calcio si sta muovendo su vari fronti. Non solo calcio mercato col diesse Vergazzola che sta organizzando una rosa di prim'ordine per la Seconda ligure, ma anche a livello di comunicazione social. Da poco infatti è on line la Pagina Ufficiale Facebook del club "claret and blue". Basta cercare "LUNI Calcio" per entrare virtualmente in contatto con l'attività della società del Gaggio che si prepara ad una interessantissima stagione sportiva 2019-20.



Per quanto riguarda il mercato da registrare due movimenti in entrata per i portieri. Due nuovi arrivi ovvero Damiano Ratti e Mattia Poli. Il primo, classe '98, è reduce da una stagione ferma ai box per impegni di studio, ma vanta importantissime esperienze con il Serravezza in serie D ed in precedenza con la Berretti della Carrarese: il giocatore sposa il progetto Luni dopo aver rifiutato numerose richieste da categorie superiori. Il secondo arriva dalla Tarros dove si è diviso nella passata stagione tra juniores e prima squadra. In precedenza anche per lui un’esperienza al Seravezza. Altri due acquisti. Giacomo Corsini , grazie al rinnovo del prestito dall’Atletico Carrara e Davide Franciosi di rientro dal prestito alla Castelnovese. La presidentessa Dell’Amico ed il diesse Vergazzola non escludono l'arrivo di ulteriori rinforzi soprattutto per puntellare il reparto difensivo.