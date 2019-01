Il Lido continua a correre

Per i gialloblu versiliesi sono tre le vittorie consecutive e ben tredici i punti nelle ultime cinque gare.

Seconda Categoria -

Il Lido di Camaiore continua a vincere ed a scalare i gradini delle zone importanti del girone A di Seconda Categoria. Domenica scorsa i gialloblu, per la prima giornata del girone di ritorno, sul rettangolo di gioco del "Benelli" hanno avuto al meglio per due a uno del Filvilla grazie alle realizzazioni da parte di Andrea Chiarini ed Andrea Lazzareschi (foto) mettendo al sicuro altri tre punti che proiettano i versiliesi al quarto posto solitario con 31 punti all'attivo. Un bottino di tutto rispetto. Sono attualmente tre le vittorie consecutive e ben tredici i punti nelle ultime cinque gare. Un ruolino di marcia davvero importante che fa sognare in grande dalle parti del Lido. Adesso per i gialloblu l'attenzione è rivolta al prossimo appuntamento ovvero la trasferta sul campo del



Il tabellino del match del "Benelli"



LIDO DI CAMAIORE-FILVILLA 2-1

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Lucchesi, Chiarini, Signorini, Matrone, Biagini, Lazzereschi, Pacini, Gallione (25'st Bascherini), Chiusalupi (28'st Papi), Cipollini (32'st Cima). A disp. Della Pina, Grotti, Lucarini, Buselli. All.: Monga

FILVILLA: Zannoni, Trevisan (10'st Orsoni), Gerali, Fazzi, Mandaliti, Chelotti (19'st Ferrara), Baldassini, Es Saharaoui, Campinotti, Manassero (44'st Caldi), De Negri. A disp. Madonna, Antoniotti, Belli, Bianchi, Cervara. All.: Albareni

ARBITRO: Colombi di Livorno

RETI: 5'st Chiarini, 20'st Baldassini, 41'st rig. Lazzareschi