Il Lido affonda il Ricortola

Poker servito dai gialloblu' versiliesi alla formazione neroverde apparsa in grande difficoltà

Seconda Categoria -

Per il Ricortola il 2019 porta un duro ko sul terreno del Lido di Camaiore che , dal canto suo, festeggia cosi' nel migliore dei modo il nuovo anno. Gialloblu versiliesi che non hanno avuto grandi problemi a superare un Ricortola in grande difficoltà ed hanno trovato tre punti fondamentali, che permettono di blindare il quarto posto, ma soprattutto di allungare in chiave play off, sulle dirette inseguitrici e accorciare ,rispettivamente sulla terza Romagnano ora distante tre punti e dal duo di testa Sporting Pietrasanta e Corsanico distanti sei lunghezze.

Il Lido mette subito le cose in chiaro nei primi quindici minuti del primo tempo, passando in vantaggio grazie ad un rigore, (il primo in stagione) trasformato da Chiusalupi.

Nel secondo tempo Lazzareschi veste i panni di assistman e prima serve con un pregevole assist Cipollini per il 2-0 e poi il neo entrato Lucarini all esordio, per il 3-0 ,che chiude cosi di fatto la pratica.

Nel finale il quarto gol di Buselli anche lui appena entrato.



Il tabellino del match di ieri sul terreno del "Benelli"



LIDO CAMAIORE-RICORTOLA 4-0

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Angeli (39' Lucchesi), Chiarini, Signorini, Matrone, Biagini, Lazzareschi (87' Garofalo), Pacini, Bascherini (78' Lucarini), Chiusalupi (65' Papi), Cipollini (83' Buselli). A disp.: Della Pina, Gallione. All.: Monga.

RICORTOLA: Murgese, Veralli, Fabbiani (71' Vanni), Cola Antonini, Angeloni (82' Brizzi), Ascenzi (65' Russo), Scarci (75' Francis), Albano, Ginocchi, Suzuki, Petrocchi. A disp.: Spadoni, Mannucci. All.: Bertelloni

ARBITRO: Noto di Pisa

RETI: 16' rig. Chiusalupi, 61' Cipollini, 82' Lucarini, 85' Buselli.