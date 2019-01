Il Filvilla ferma il Corsanico sul pari

Del 2-2 tra gli orange ed i gialloneri ne approfitta lo Sporting Pietrasanta che si aggiudica lo scettro d'inverno

Seconda Categoria - Un coriaceo Filvilla scende senza paura sul terreno alto versiliese del Corsanico e riesce a riportare in Lunigiana un pareggio di carattere. Gialloneri che passano in vantaggio con Caldi per poi subite dopo l'intervallo l'uno-due della rimonta dei padroni di casa. Ci pensa poi De Negri alla mezz'ora della ripresa ad andare a segno per il 2-2 finale.



Del pareggio ne approfitta lo Sporting Pietrasanta che supera in trasferta per uno a zero la Filattierese ed aggancia a 34 punti proprio il Corsanico ma è primo al giro di boa per lo scontro diretto a favore (0-2 a Bargecchia)



Il tabellino del match.



Corsanico – Filvilla 2-2

CORSANICO: Negrari, Mannini, Simonini, Corsinelli, Aquilante Antonio, Manfredi (1'st Tomei), Altemura, Aquilante Andrea, Bertilotti, Galli, Alberti. A disp.: Crovara, Gemignani, Rossi, Bertuccelli, Ricci, Raffaelli. All.: Farnocchia

FILVILLA: Zannoni, Belli, Chelotti, Fazzi, Mandaliti, Es Saharaoui (24'st Manassero), Baldassini, Caldi (7'st Trevisani), Campinoti, Orsoni, De Negri. A disp.: Madonna, Antoniotti, Cervara.

RETI: 9'pt Caldi, 1'st Mannini, 19'st Bertilotti, 30'st De Negri