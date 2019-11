Il derby della Fossa va all´Atletico Carrara

Seconda Categoria - In Seconda Categoria un derby cittadino spettacolare quello giocato oggi alla Fossa dei Leoni tra l'Atletico Carrara e l'Attuoni Avenza. Alla fine la spuntano i nerazzurri di mister Michele Dati dopo che gli avenzini si erano per due volte portati avanti. A decidere la gara una rete in pieno recupero da parte di Cristiani. Con questa importante vittoria i marmiferi (22 punti) si portano, appaiati con il Monzone, a -1 dalla seconda in classifica Lido di Camaiore e a -2 da dalla coppia di vertice Romagnano-Atletico Podenzana.



Il tabellino del derby



ATLETICO CARRARA - ATTUONI AVENZA 3-2

ATLETICO CARRARA: Grassi, Ricciardi, Magazzù, Pezzanera, Manzo (92' Barattini), Barbieri S., Barbieri E., Antoniotti, Pucci (67' Biagini), Cristiani (76' Lazzari), Martinucci (77' Bertanelli). All.: Dati

ATTUONI AVENZA: Tovani, Corsi, Tognozzi (54' Lucetti), Pollina, Dell'Amico, Baldelli, Esposito, Musetti, Prampolini (68' Francini), Caro, Menconi. All.: Secchiari

ARBITRO: Sarli di Pisa

RETI: 26' Tognozzi, 33' Pucci, 43' rig. Esposito, 46'pt rig. Barbieri S., 49' Cristiani

NOTE: Espulso al 75' Baldelli per doppia ammonizione