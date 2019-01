Il Corsanico non molla il Pietrasanta

Gli Orange di mister Farnocchia superano a Bargecchia per due a uno il Cerreto e proseguono il braccio di ferro con i versiliesi

Seconda Categoria - In Seconda girone A il Corsanico non molla la presa al vertice sul Pietrasanta.

Continua il braccio di ferro al comando della graduatoria con le due squadre appaiate a quota 37 guardano tutti dall'alto.

A Bargecchia domenica scorsa gli orange hanno avuto la meglio di un coriaceo Cerreto superato per due a uno grazie alle realizzazioni di Bertilotti e Manfredi (foto). Adesso in casa Corsanico il pensiero è rivolto al prossimo big match che domenica prossima vedrà Negrari e compagni scendere sul terreno del Romagnano terza forza del campionato.



Il tabellino del match di domenica scorsa a Bargecchia.



CORSANICO-CERRETO 2-1

CORSANICO: Negrari, Mannnini, Simonini F. (26'st Rossi), Corsineli, Tomei, Manfredi, Bertuccelli, Aquilante Andrea, Bertilotti (43'st Alberti), Simonini B., Mallegni. A disp.: Crovara, Gemignani, Rossi, Aquilante Antonio, Galli, Ricci, Raffaelli, Ceciarini, Alberti. All.: Farnocchia

CERRETO: Tonarelli, Lazzini (21'st Ledda), Mosti, Gabrielli L., Gabrielli M., Spallanzani, Pucci (30'st Lazzini), Gassani (9'st Battaglia), Soldani (36'pt Raffaelli), Manfredi, Venturini. A disp.: 13 Ledda, Raffaelli, Lazzini, Battaglia, Elisei, sn Bertoneri.

RETI: 29'pt Bertilotti, 21'st Manfredi M., 30'st Manfredi D.

NOTE: Espulso Manfredi D. al 30'st