In Seconda i blucerchiati ospitano domenica il fanalino di coda Fortis Camaiore

Seconda Categoria - Dopo essere andato a punti nelle ultime due gare per il Cerreto la parola d'ordine è continuare la striscia positiva nel torneo di Seconda Categoria girone A che è iniziato non certamente in maniera brillante ma che successivamente ha preso una strada piu' facile con quattro punti nelle ultime due uscite. Cerreto nell'ultimo turno ha pareggiato col punteggio di uno ad uno sul terreno di gioco del Lido di Camaiore grzie alla rete messa a segno da Battaglia.



Per i blucerchiati all'orizzonte un impegno casalingo che sulla carta appare decisamente alla portata anche se nel calcio nessun risultato è già scritto. Domenica prossima infatti sul terreno di gioco di Viale della Repubblica a Ronchi (fischio d'inizio alle ore 14.30) arriverà il fanalino di coda Fortis Camaiore che vanta un solo punto in graduatoria ed è reduce da una striscia negativa di ben quattro sconfitte consecutive.