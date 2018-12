Il Cerreto ricarica le pile

Dopo il ko nel derby di di Romagnano i blucerchiati sono riscivolati in zona playout

Seconda Categoria -

Pausa natalizia per il Cerreto. La formazione di mister Bertelloni va allo stop del campionato di Seconda categoria dopo aver conquistato quattordici punti ma ,con il ko per 4-0 nell'ultimo turno del 23 dicembre nel derby di Romagnano, i blucerchiati sono ripiombati in zona playout. Adesso la distanza che li separa dalla salvezza è di due lunghezze col sest'ultimo posto occupato al momento dal Monzone. Nelle quattordici partite disputate il Cerreto ha vinto in tre circostanza, cinque i pareggi e sei i ko.



Un ruolino di marcia sicuramente migliorabile dove troppe volte ci sono stati alti e bassi e quasi mai una linearità di risultati. Adesso per il Cerreto una pausa per le festività ma il pensiero rivolto alla ripresa del campionato, fissato per domenica 6 gennaio quando sul rettangolo del campo di Viale Repubblica a Ronchi arriverà la formazione lunigianese della Fivizzanese nel match valevole per l'ultimo turno del girone d'andata.