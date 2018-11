Il Cerreto frena la capolista, Bertelloni: «I miei ragazzi non mollano un centimetro»

Mercato? «Per quanto riguarda il mercato, in entrata...»

Seconda Categoria - Giornata particolare la decima di Seconda Categoria giocata domenica 25 novembre. Nessuna delle quattro squadre di vertice riesce a vincere, permettendo al gruppo delle inseguitrici di avvicinarsi al treno dei playoff. Tra tutti i risultati fa sicuramente scalpore quello della capolista Sporting Pietrasanta che tra le mura amiche non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro un agguerrito Cerreto. I ragazzi di mister Emiliano Bertelloni hanno messo in campo l'anima e hanno tenuto botta tutta la gara, conquistando uno 0-0 che oltre a dare consapevolezza li fa uscire dalla zona playout (sesto risultato utile consecutivo).



Di seguito le parole del tenico blucerchiato



Mister, come è andata la partita "Abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra come il Pietrasanta. Sono contento dell'atteggiamento che abbiamo avuto per 90 minuti, un atteggiamento che deve avere una squadra che vuole fare punti a tutti i costi ed è questo che chiedo ai miei ragazzi domenica dopo domenica, per arrivare al nostro obiettivo. Il merito va a loro che in mezzo a mille difficoltà non mollano mai un centimetro".



Tra poco apre il mercato... acquisti? "Per quanto riguarda il mercato sicuramente in entrata succederà qualcosa, ma di questo ne parleremo tra una settimana..."