Il Cerreto ferma la capolista

I blucerchiati di Bertelloni escono con un ottimo punto da Pietrasanta dopo aver anche sfiorato il colpaccio

Seconda Categoria -

Il Cerreto compie l'impresa e sfiora quella super. Con una rosa di soli tredici giocatori i blucerchiati scendono sul terreno dello Sporting Pietrasanta ed escono con un ottimo punto contro ogni pronostico. Una gara che ha visto il Cerreto difendersi con ordine dagli assalti della capolista e poi affondare come in occasione del contropiede di Iacopo Pucci nel finale che pero' si è visto ribattere il tiro dal portiere in uscita che di fatto ha detto no alla clamorosa impresa. Per Bertelloni ed i suoi ragazzi una buona iniezione di fiducia per il prosieguo del torneo.



Il tabellino del match.

SPORTING PIETRASANTA-CERRETO 0-0

SPORTING PIETRASANTA: Ceragioli, D’Onofrio, Capuano, Perregrini, Puccetti, Saccardi, Ambrosi, Dati G., Dati A., Baldi Galleni, Pellegrinetti, All. Mazzei.

CERRETO: Tonarelli, Spallanzani, Mosti, Gabrielli L. Venturini, Gassani, Pucci, Lazzini, Battaglia, Guidi, Manfredi, All. P. Bertelloni.

ARBITRO: Papeschi di Pontedera