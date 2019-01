Decidono il match le doppiette di Manfredi e Battaglia. Fivizzanese , seppur in emergenza, troppo brutta per essere vera

Seconda Categoria - CERRETO-FIVIZZANESE 4-1

CERRETO: Tonarelli, Lazzini, Mosti, Gabrielli L., Spallanzani, Gabrielli M., Pucci, Soldani, Venturini, Battaglia, Manfredi. All. Bertelloni. A disp. Gassani, Ledda, Raffaelli, Romano. All. Bertelloni.

FIVIZZANESE: Ippolito, Pigoni, Conti, Pasquali, Ceragioli, Bianchi, Rubino, Duchi, Crocetti, Gianni, Tarantola. A disp. Del Giudice, Duranti, Serafini, Taffi. All. Poggi.

ARBITRO: Domenici di Viareggio

RETI: 10' pt e 22' pt Manfredi, 3' st e 45' st Battaglia 37' st Tarantola.

NOTE: Espulsi al 26' pt Crocetti per proteste ed al 23' st Duchi per doppia amm.



STRETTOIA- Il Cerreto brinda al 2019 con una bella vittoria, al contrario, la Fivizzanese trova il carbone nella calza. Sul terreno della “Pruniccia” di Strettoia i ragazzi di mister Emiliano Bertelloni vincono e convincono contro i biancazzurri lungianesi in giornata no e che hanno dovuto giocare per piu' di un'ora con un uomo in meno a causa del rosso a Crocetti per proteste e per gli ultimi venti minuti in nove per l'espulsione di Duchi.



La cronaca. Parte piu' convinto il Cerreto in campo in maglia rossa, che per una decina dei minuti iniziali preme dalle parti della Fivizzanese e , dopo un tentativo fuori di Soldani in una di queste azioni passa subito in vantaggio.

E' il 10' e il n 11 di casa Manfredi si infila sulla fascia sinistra e appena entrato in area fulmina Ippolito . Al 20' Tarantola entra in area ma il tiro debole è bloccato a terra da Tonarelli. Il raddoppio capolavoro di Manfredi al 22'. Entra dalla destra in area e con uno splendido tiro al volo infila per il 2-0 dei locali. Al 26' Fivizzanese in dieci per il rosso a Crocetti per accese proteste dopo un fallo non fischiato. Ospiti in difficoltà ma che provano alcune incursioni come al 27' con Rubino parato. Ancora Rubono al 33' sfiora il montante. Un minuto dopo Tarantola ci prova ma il tiro è parato Al 39' punizione di Venturini parata. Tre minuti dopo Tarantola alto sopra la traversa. Al 45'ancora Tarantola non arriva a deviare in rete .



Ripresa. Il Cerreto dopo tre minuti trova la terza rete con Battaglia che con un tap in infila il portiere dopo un cross dalla destra di Venturini . Due minuti dopo Pucci fuori di poco e poi tenta Doldani ma devia il portiere in corner. Al 13' Duchi costringe Tonarelli in angolo . Al 18' Rubino ruba palla a il to è alto sull atraversa. Al 34' Tonarelli in angolo su tiro di Rubino. Il gol della bandiera ospite arriva al 37' con Taratola che infila alla destra di Tonarelli. Al 43' il Cerreto fallisce il poker con il Battaglia che si rifà poi in contropiede al 45' .