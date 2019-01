Il Cerreto all´esame Corsanico

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa a Strettoia con la Fivizzanese per i blucerchiati di Bertelloni un altro esame impegnativo

Seconda Categoria -

Il Cerreto torna in campo. Dopo la bella e convincente vittoria di domenica scorsa alla "Pruniccia" di Strettoia con la Fivizzanese i blucerchiati di mister Emiliano Bertelloni (foto) , per la prima giornata del girone di ritorno di domenica si recheranno (ore 14.30) a far visita al Corsanico, co-capolista del girone assieme allo Sporting Pietrasanta. Cerreto che dopo i tre punti con il lunigianesi a Strettoia sono saliti a quota 17 punti ancora in zona playout ma con maggior fiducia nei propri mezzi.



La zona salvezza attualmente è distante solo un punto con la sestultima posizione occupata dal Mulazzo a quota 17. Ancora quindici partite da disputare e tutto puo' succedere . Con qualche punto in pi' rispetto al cammino dell'andata potrebbe essere garantita la salvezza diretta, obiettivo a cui i blucerchiati stanno lavorando da inizio stagione. All'andata, gara d'esordio del campionato Cerreto e Corsanico conclusero il match senza reti.



Il direttore di gara di Corsanico-Cerreto di domenica sarà il signor Marco Buccheri di Pisa.