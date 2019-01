Gran colpo Romagnano, preso il centrocampista Monaco

L'ex Pietrasanta e Portuale sarà già a disposizione questa sera nella partita di Coppa contro il San Giuliano Terme

Seconda Categoria - Il Romagnano della famiglia Pucci inizia il 2019 con un nuovo colpo di mercato: preso il classe 1993 Antonio Monaco, forte centrocampista che ha sempre militato tra Promozione ed Eccellenza, tra le sue ultime squadre Pietrasanta e Portuale.



Di seguito le parole del DG Andrea Pucci: "Per quanto riguardo l’acquisto di Monaco mi ritengo molto soddisfatto. È un giocatore che ha sempre militato in categorie superiori. Può ricoprire entrambi i ruoli del centrocampo a tre di mister Alberti, sia da regista che da braccetto, questo ci permette di avere più soluzioni tattiche, spostando qualche giocatore che adesso sta occupando quella zona del campo. Per noi era importante chiudere un colpo nel mercato di riparazione per dare maggiori stimoli a una squadra che sta già facendo molto bene. Abbiamo individuato in Antonio il profilo giusto superando la concorrenza di altre squadre. Non posso che far un in bocca al lupo ad Antonio, ma sono convinto che farà benissimo nonostante rientri da un brutto infortunio. Adesso starà a lui trovare la miglior condizione e Paolo Alberti inserire un ottimo giocatore in una squadra che comunque sta già facendo molto bene. Colgo l’occasione per fare un saluto al mio staff e al mio presidente con i quali siamo riusciti a fare un ulteriore sforzo per questo ultimo colpo di mercato".



Queste le parole di Monaco: "Ho deciso di ripartire dopo questo periodo di stop da Romagnano perché è vicino casa e ci sono tanti ragazzi che conosco. Sono sicuro di trovarmi bene e la società mi ha dato una buona impressione, ma soprattutto ho voglia che dimostrare, sono stato fermo da luglio per un infortunio alle vertebre e ho voglia di ricominciare.



Stasera Coppa Toscana



Monaco sarà già disponibile per la gara di coppa di questa stasera e domani sarà, alle ore 20:30 presso il campo "Raffi" contro il San Giuliano Terme. Gara molto difficile dato che il Romagnano ha un solo risultato su tre. Parole del DG: "È un eliminazione diretta e come tutte le eliminazioni dirette sarà una gara difficilissima. Noi cercheremo di fare il nostro meglio nonostante le assenze di Biasi e Kabashi, causa infortunio, e in forse Perinelli e Menchini, per dei fastidì muscolari. La coppa come i play off sono obbiettivi che ti permettono di salire di categoria, quindi importantissimi per il Romagnano. Adesso il calendario non ci sorride, abbiamo un mese tostissimo, oltre alla Coppa, domenica scontro al vertice con Corsanico e domenica prossima Lido di Camaiore. Penso che dopo queste tre partite si potrà dire qualcosa di più sui nostri obbiettivi stagionali"