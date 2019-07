Gran colpo Filattierese, Bernieri è gialloverde

- Importante acquisto delladi misterche con una grande operazione di mercato porta in gialloverde il forte esterno di difesa. Bernieri è un terzino destro che può giocare tranquillamente anche a sinistra, classe 1998 che la passata stagione ha vinto il campionato di Promozione da titolare inamovibile, collezionando 28 presenze e un gol.Un giocatore di grande valore, senza dubbio un top player per la Seconda Categoria. Confermato con la Pontremolese, per problemi lavorativi non riusciva a garantire quattro allenamenti in Eccellenza e quindi ha scelto la squadra del suo paese.Grande soddisfazione in società per questo mercato estivo. Ricordiamo che oltre a Bernieri sono stati acquistati altri validi elementi: Zannoni, portiere classe '95, Surace, difensore centrale classe '95, Luca Manfredi Luca, difensore centrale classe '93, Lorenzo Mosti centrocampista classe '92, Alessandro Bellacci, esterno classe 2000.: "Abbiamo fatto un mercato intelligente andando a prendere giocatori giovani ma di qualità e sui quali costruire qualcosa di importante per il futuro. Filattiera è una piazza molto bella e con molto entusiasmo e quindi c’è voglia da parte di tutti di fare bene senza darci obiettivi, diciamo che l’obiettivo che ci siamo dati è quello di divertirci (giocatori, società, allenatore) e far divertire il numeroso e caloroso pubblico che ogni domenica ci segue".

GM