Fortis-Romagnano 1-0, cade la capolista

Seconda Categoria - FORTIS CAMAIORE: Raffelli, Dalle Luche, Castagli, Giannecchini, Lari, Vanni, Maguina, Pardini, Pellegrini, Luisotti, Paoli (Grossi, Dini, Licusato, Ojaku, Farnocchia, Del Prete) All. Palmerini

ROMAGNANO: Begotti, Nardini (22' st El Bard), Bertoneri (14' st Perinelli), Dell'Amico, Bevilacqua, Veralli, Lombardini, Zoppi, Del Sarto, Domenici (43' st Mulinacci), Canesi (14' st Costa) (Franchi, Zerbetto, Bordigoni, Mosti, Sparavelli) All. Alberti

RETI: 10' Paoli



CAMAIORE- Inaspettata sconfitta per il Romagnano di mister Alberti che si ferma dopo tre vittorie consecutive. La rete del vantaggio dei versiliesi è arrivata al 10' minuto per opera del numero 11 Paoli. I locali di mister Palmerini sono stati bravi e tenere il vantaggio contro la capolista fino al triplice fischio per tre punti che li proiettano in una zona più che tranquilla della classifica. Romagnano che nonostante la sconfitta mantiene la prima posizione con 4 punti di vantaggio nei confronti del Podenzana la cui partita a Monzone è stata rinviata per pioggia e sarà recuperata nelle prossime settimane.



Obbligatorio per i ragazzi di Alberti voltare subito pagina e mettere la testa a mercoledì prossimo quando affronteranno nella semifinale secca di Coppa Toscana il Fonteblanda, prima in classifica nel Girone di Grosseto.



I risultati di oggi



Attuoni-Sporting Forte Dei Marmi 2-1

Lido di Camaiore-Monti 4-0

Fortis Camaiore-Romagnano 1-0

Monzone-Podenzana (Rinviata)

Ricortola-Fivizzanese 0-2

San Macario-Sporting Viareggio 4-3

Sp. Bozzano-Filattierese 1-2

Riposa Atletico Carrara



Classifica: Romagnano 47, Podenzana 43*, Atletico Carrara 42, Monzone 42*, Lido di Camaiore 38, Fortis Camaiore 35, Fivizzanese 32, Ricortola 30, Sp. Forte Dei Marmi 26, Sp. Viareggio 26, San Macario 24, Monti 23, Attuoni 21, Filattierese 18, Bozzano 9.



*una partita in meno



Nella foto il portiere del Romagnano Begotti.