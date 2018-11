I biancazzurri superano il Ricortola e dedicano la vittoria a "Big Leo"

Seconda Categoria - Fivizzanese, vittoria e primato in classifica . Il tutto dedicato a “Big Leo” La squadra di mister Aldo Poggi batte in casa per tre a zero il Ricortola e conquista il vertice della classifica del girone A di Seconda Categoria agganciando a quota 17 il Corsanico fermato dal pari a reti inviolate sul terreno amico dal Monzone. Tre punti che hanno un sapore particolare poiche' arrivano nel secondo anniversario della scomparsa del vicepresidente biancazzurro Leonardo Folignani, tra l'altro anche barista del circolo sportivo nonche' pimo tifoso della Fivizzanese. Prima del match anche un mazzo di fiori deposto dai giocatori sotto il suo striscione (foto FB Asd Fivizzanese) . Adesso per i biancazzurri una settimana di intensi allenamenti per arrivare al meglio al big match di domenica prossima sul terreno dello Sporting Pietrasanta ieri ko sul terreno del Romagnano